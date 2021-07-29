Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе изолирована на Олимпиаде в Токио

Сборная Австралии по лёгкой атлетике в полном составе была изолирована на Олимпийских играх в Токио из-за положительного теста одного из спортсменов на коронавирус, сообщает The Sydney Morning Herald.

По данным источника, всех 63 легкоатлетов попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции после новостей о том, что американский чемпион по прыжкам с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на COVID-19. Есть опасения, что некоторые спортсмены могли взаимодействовать с Кендриксом, причем австралийский прыгун с шестом Куртис Маршалл подтвердил их тесный контакт.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.