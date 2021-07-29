Женская сборная России по волейболу одолела команду Китая на ОИ-2020, отыграв матчболы

Женская сборная России по волейболу в третьем туре группового этапа олимпийского турнира в Токио (Япония) победила команду Китая со счётом 3:2 (25:17, 23:25, 20:25, 27:25, 15:12).
В четвёртом сете россиянки уступали 12:19 и смогли отыграть два матчбола.
На старте соревнований россиянки потерпели поражение от Италии — 0:3 (23:25, 19:25, 14:25), а затем разгромили Аргентину — 3:0 (25:19, 25:15, 25:13). Сборная России занимает третье место в группе B. В четвертьфинал выйдут команды, занявшие первые четыре позиции в группах A и B.
31 июля россиянки встретятся с командой США.
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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 29 июля 2021
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