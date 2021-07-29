Российская рапиристка пояснила фразу «кто понял жизнь, тот не спешит» в адрес американок

Российская рапиристка Аделина Загидуллина прокомментировала поведение команды после победы над сборной США в полуфинале Олимпиады-2020 в Токио.

В полуфинале ОИ-2020 Инна Дериглазова, Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова одолели сборную США со счётом 45:42. После боя на приветствии россиянки, встав напротив американок, хором прокричали фразу из стихотворения Омара Хайяма: «Кто понял жизнь, тот не спешит».

«Этот девиз — наша общая идея. Мы уже давно его придумали, даже не помним, кто первой предложил.

Это произошло, когда мы строили тактику в командных соревнованиях. Он к тому, что в фехтовании, особенно в командных соревнованиях, торопиться не надо», — приводит слова Загидуллиной ТАСС.

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