Капитан сборной России по волейболу прокомментировал победу над Бразилией на ОИ-2020

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь дал комментарий по поводу победы в матче с национальной командой Бразилии (3:0) на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Вчера получилось довольно убедительно обыграть команду Бразилии. Наверное, главным компонентом был блок. За счёт этого удалось развалить атаку соперника, заставить их дёргаться, нервничать. Конечно, результатом довольны, каждая победа придаёт уверенность и положительные эмоции.

Чем остались недовольны? Я недоволен качеством своей подачи, вчера в этом элементе совсем себя не проявил. Исправлюсь.

Удачная игра команды на блоке? Естественно, как и перед каждым матчем, проводили разбор соперника, знали излюбленные направления атак нападающих. Но в каждом матче не обходится без доли удачи, поэтому рад, что всё складывается в нашу пользу.

Я бы относился к этой игре как к рядовому матчу, если можно любой олимпийский матч назвать таковым. Да, мы решили задачу выхода в плей-офф, но теперь нужно сохранить лидирующую строчку в группе, чтобы иметь более слабого соперника. Сейчас мы сконцентрированы на следующем матче, занимаемся подготовкой к нему и движемся вперёд. Победа над Бразилией была вчера, а мы живём сегодняшним днем.

Стало ли проще после выхода в плей-офф с точки зрения олимпийского волнения? Безусловно, в каждом матче волнение присутствует, но, наверное, оно было бы сильнее, если бы эта великолепная арена была полна болельщиков», — сказал Кобзарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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