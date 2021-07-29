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Японский дзюдоист Аарон Волф выиграл золото на Олимпиаде-2021 в категории до 100 кг

Японский дзюдоист Аарон Волф выиграл золото на Олимпиаде-2020
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Японский дзюдоист Аарон Волф завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке он победил представителя Южной Кореи Гу Хама Чхо.

Обладателями бронзы стали россиянин Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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