Японский дзюдоист Аарон Волф выиграл золото на Олимпиаде-2020

Японский дзюдоист Аарон Волф завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке он победил представителя Южной Кореи Гу Хама Чхо.

Обладателями бронзы стали россиянин Нияз Ильясов и португалец Жорже Фонсека.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.