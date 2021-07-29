Россиянка Анастасия Кирпичникова вышла в финал ОИ-2020 на дистанции 800 м вольным стилем

Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова вышла в финал Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 800 м вольным стилем. Она выиграла свой предварительный заплыв с результатом 8.18,77.

Лучший результат в квалификации продемонстрировала американка Кэти Ледеки — 8.15,67. Анастасия вышла в финал с общим пятым временем.

Россиянка Анна Егорова не стартовала. Решающий заплыв состоится 31 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.