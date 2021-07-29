Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу в индивидуальном многоборье на ОИ-2020

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. На четырёх снарядах Мельникова показала суммарный результат 57,199 балла. Золото завоевала американка Суниса Ли (57,433 балла), второй стала бразильянка Ребека Андраде (57,298 балла).

Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвёртое место.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.