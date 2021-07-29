Ангелина Мельникова прокомментировала завоевание бронзы в личном многоборье на ОИ-2020

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала завоевание бронзовой медали в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио.

На четырёх снарядах Мельникова показала суммарный результат 57,199 балла. Золото завоевала американка Суниса Ли (57,433 балла), второй стала бразильянка Ребека Андраде (57,298 балла).

«Я безумно счастлива. Путь сюда был тяжёлым. Все мои мечты воплотились в жизнь. По сути, я работала ради этого пять лет и не пропустила за это время ни одного крупного турнира.

Хочу посвятить эту медаль той работе, которую я проделала. Работы было очень много», — сказала Мельникова после соревнований.

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