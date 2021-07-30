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Анна Пракатень, выигравшая серебро ОИ-2020 в гребле, расплакалась после финиша

Анна Пракатень, выигравшая серебро ОИ-2020 в гребле, расплакалась после финиша
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в одиночке у женщин на дистанцию 2000 м, по итогам которого представительница России Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39 и заняла второе место, выиграв серебряную медаль соревнований.

Сразу после финиша россиянка эмоционально отреагировала на собственное впечатляющее достижение и расплакалась.

Для представителей России это серебро стало 12-м на текущих Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Всего у наших соотечественников – 29 медалей, из которых восемь золотых. В 4:05 мск состоится ещё один женский финал, но в восьмёрках.

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Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 по академической гребле
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