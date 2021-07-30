Представительница России не сумела выйти в 1/4 финала ОИ-2020 по стрельбе из лука

В Токио (Япония) на арене «Юменосима Парк» проходят соревнования 1/8 финала индивидуального первенства Олимпийских игр – 2020 по стрельбе из лука, где представительница России Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6.

На этой же стадии будет выступать ещё одна наша соотечественница – Елена Осипова, которой будет противостоять Бриони Питман из Великобритании. Начало встречи запланировано на 4:35 мск.

Встречи 1/4 финала пройдут также сегодня, в пятницу, 30 июля. Начало запланировано на 8:45 мск.

Всего у России на текущих Олимпийских играх – 2020 в медальном зачёте 29 наград, из которых 8 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых.

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