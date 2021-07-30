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Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото Олимпиады-2020 на дистанции 100 м вольным стилем

Австралийская пловчиха Эмма Маккеон выиграла золотую медаль Игр в Токио (Япония) на дистанции 100 м вольным стилем, установив олимпийский рекорд. Серебряным призёром стала представительница Гонконга Сиобан Бернадетт Хоги. Бронза досталась австралийке Кейт Кэмпбелл.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 100 м вольным стилем

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 (олимпийский рекорд).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 52,27

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,52.

Россиянки участие в финальном заплыве не принимали.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.