Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Ник Кимман из Нидерландов завоевал золото в гонках на BMX на Олимпиаде

Ник Кимман из Нидерландов завоевал золото в гонках на BMX на Олимпиаде
Комментарии

Представитель Нидерландов Ник Кимман завоевал золото в гонках на BMX. Он прошёл дистанцию за 39.053.

На втором месте финишировал британец Кай Уайт, показавший время 39.167. Замкнул призовую тройку колумбиец Карлос Альберто Рамирес Йепес, который прошёл дистанцию за 40.572.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Команда завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует в рейтинге Китай, который взял 16 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.

Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX. Мужчины. Финал
30 июля 2021, пятница. 06:25 МСК
Окончено
1
Ник Кимман
Нидерланды
39.053
2
Кай Уайт
Великобритания
39.167
3
Карлос Альберто Рамирес Йепес
Колумбия
40.572
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021