Ник Кимман из Нидерландов завоевал золото в гонках на BMX на Олимпиаде

Представитель Нидерландов Ник Кимман завоевал золото в гонках на BMX. Он прошёл дистанцию за 39.053.

На втором месте финишировал британец Кай Уайт, показавший время 39.167. Замкнул призовую тройку колумбиец Карлос Альберто Рамирес Йепес, который прошёл дистанцию за 40.572.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Команда завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует в рейтинге Китай, который взял 16 золотых, 7 серебряных и 10 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 15 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.