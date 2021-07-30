Британец, уступивший россиянину Рылову: жаль, что где-то есть государственная допинг-схема

Британский пловец Люк Гринбанк отреагировал на победу россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Гринбанк занял в соответствующем заплыве третье место и завоевал бронзовую медаль.

«Прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством», — приводит слова Гринбанка «Матч ТВ».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены принимают участие в Играх как команда национального олимпийского комитета. Изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса.

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