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Сусана Кочесок вышла в финал прыжков на батуте на Олимпиаде

Сусана Кочесок вышла в финал прыжков на батуте на Олимпиаде
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Российская спортсменка Сусана Кочесок вышла в финал по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Токио. В квалификации она показала шестой результат.

Еще одна россиянка Яна Лебедева заняла 11-е место и не смогла выйти в финал. В финальную стадию прошли восемь лучших спортсменок в квалификации. Финал состоится сегодня, 30 июля, начало — в 9:50 мск.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Команда завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует в рейтинге Китай, который взял 16 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 15 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.

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