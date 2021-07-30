Сусана Кочесок вышла в финал прыжков на батуте на Олимпиаде

Российская спортсменка Сусана Кочесок вышла в финал по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Токио. В квалификации она показала шестой результат.

Еще одна россиянка Яна Лебедева заняла 11-е место и не смогла выйти в финал. В финальную стадию прошли восемь лучших спортсменок в квалификации. Финал состоится сегодня, 30 июля, начало — в 9:50 мск.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте. Команда завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Лидирует в рейтинге Китай, который взял 16 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 15 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 14 золотых, 16 серебряных и 11 бронзовых наград. К этому дню все страны, участвующие на Олимпиаде, взяли не меньше одной медали.