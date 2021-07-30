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Результаты соревнований Олимпийских игр — 2021 в Токио 30 июля, 7-й день, ОИ-2020, ОИ-2021

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 30 июля
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Сегодня, 30 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 30 июля 2021 года
Академическая гребля. Женщины. Одиночка
1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97.
2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39.
3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72.

Академическая гребля. Мужчины. Одиночка
1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.40,45.
2. Кьетиль Борш (Норвегия) — 6.41,66.
3. Дамир Мартин (Хорватия) — 6.42,58.

Велоспорт. BMX. Мужчины
1. Ник Кимман (Нидерланды) — 39,053.
2. Кай Уайт (Великобритания) — 39,167.
3. Карлос Альберто Рамирес Йепес (Колумбия) — 40,572.

Велоспорт. BMX. Женщины
1. Бетани Шривер (Великобритания) — 44,358.
2. Мариана Пахон (Колумбия) — 44,448.
3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды) — 44,721.

Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка
1. Канада — 5.59,13.
2. Новая Зеландия — 6.00,04.
3. Китай — 6.01,21.

Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка
1. Новая Зеландия — 5.24,64.
2. Германия — 5.25,60.
3. Великобритания — 5.25,73.

Плавание. Женщины. 200 м брасс
1. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — 2.18,95 (мировой рекорд).
2. Лилиан Кинг (США) — 2.19,92.
3. Энни Лейзор (США) — 2.20,84.

Плавание. Мужчины. 200 м на спине
1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 (олимпийский рекорд).
2. Райан Мёрфи (США) — 1.54,15.
3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54,72.

Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 (олимпийский рекорд).
2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 52,27.
3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,52.

Плавание. Мужчины. 200 м комплекс
1. Шунь Ван (Китай) — 1.55,00.
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28.
3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17.

Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (перестрелка — 4).
2. Мин Чон Ким (Южная Корея) — 38 (перестрелка — 1).
3. Цзяжуйсюань Сяо (Китай) — 29.

Прыжки на батуте. Женщины
1. Чжу Сюэин (Китай) — 56,635.
2. Линлин Лю (Китай) — 56,350.
3. Брайони Пейдж (Великобритания) — 55,735…

Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство
1. Ан Сан (Южная Корея).
2. Елена Осипова (Россия).
3. Лучилла Боари (Италия).

Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка
1. Иржи Пршкавец (Чехия) — 91,63.
2. Якуб Григар (Словакия) — 94,85.
3. Ханнес Айгнер (Германия) — 97,11.

Бадминтон. Микст
1. И Люй Ван / Дунпин Хуан (Китай).
2. Чжэн Си Вэй / Хуан Я Цюн (Китай).
3. Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино (Япония).

Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг
1. Акира Соне (Япония).
2. Идалис Ортис (Куба).
3. Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Ромен Дико (Франция).

Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг
1. Лукаш Крпалек (Чехия).
2. Гурам Тушишвили (Грузия).
3. Тамерлан Башаев (Россия) и Тедди Ринер (Франция).

Фехтование. Мужчины. Командная шпага
1. Япония.
2. Россия (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос).
3. Южная Корея.

Теннис. Мужчины. Парный разряд
1. Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия).
2. Иван Додиг / Марин Чилич (Хорватия).
3. Майкл Винус / Маркус Даниэл (Новая Зеландия).

Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) — 27.43,22.
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 27.43,63.
3. Джейкоб Кайплимо (Уганда) — 27.43,88.

Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд
1. Ма Лун (Китай).
2. Фань Чжэньдун (Китай).
3. Дмитрий Овчаров (Германия).

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