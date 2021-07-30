Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 30 июля

Сегодня, 30 июля, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.



Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 30 июля 2021 года

Академическая гребля. Женщины. Одиночка

1. Эмма Твигг (Новая Зеландия) — 7.13,97.

2. Анна Пракатень (Россия) — 7.17,39.

3. Магдалена Лобниг (Австрия) — 7.19,72.



Академическая гребля. Мужчины. Одиночка

1. Стефанос Нтускос (Греция) — 6.40,45.

2. Кьетиль Борш (Норвегия) — 6.41,66.

3. Дамир Мартин (Хорватия) — 6.42,58.

Велоспорт. BMX. Мужчины

1. Ник Кимман (Нидерланды) — 39,053.

2. Кай Уайт (Великобритания) — 39,167.

3. Карлос Альберто Рамирес Йепес (Колумбия) — 40,572.



Велоспорт. BMX. Женщины

1. Бетани Шривер (Великобритания) — 44,358.

2. Мариана Пахон (Колумбия) — 44,448.

3. Мерел Смюлдерс (Нидерланды) — 44,721.

Академическая гребля. Женщины. Восьмёрка

1. Канада — 5.59,13.

2. Новая Зеландия — 6.00,04.

3. Китай — 6.01,21.

Академическая гребля. Мужчины. Восьмёрка

1. Новая Зеландия — 5.24,64.

2. Германия — 5.25,60.

3. Великобритания — 5.25,73.



Плавание. Женщины. 200 м брасс

1. Татьяна Шёнмакер (ЮАР) — 2.18,95 (мировой рекорд).

2. Лилиан Кинг (США) — 2.19,92.

3. Энни Лейзор (США) — 2.20,84.

Плавание. Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53,27 (олимпийский рекорд).

2. Райан Мёрфи (США) — 1.54,15.

3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54,72.



Плавание. Женщины. 100 м вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 51,96 (олимпийский рекорд).

2. Сиобан Бернадетт Хоги (Гонконг) — 52,27.

3. Кейт Кэмпбелл (Австралия) — 52,52.

Плавание. Мужчины. 200 м комплекс

1. Шунь Ван (Китай) — 1.55,00.

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28.

3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17.

Стрельба. Женщины. Пистолет, 25 м

1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (перестрелка — 4).

2. Мин Чон Ким (Южная Корея) — 38 (перестрелка — 1).

3. Цзяжуйсюань Сяо (Китай) — 29.

Прыжки на батуте. Женщины

1. Чжу Сюэин (Китай) — 56,635.

2. Линлин Лю (Китай) — 56,350.

3. Брайони Пейдж (Великобритания) — 55,735…

Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство

1. Ан Сан (Южная Корея).

2. Елена Осипова (Россия).

3. Лучилла Боари (Италия).



Гребной слалом. Мужчины. Байдарка-одиночка

1. Иржи Пршкавец (Чехия) — 91,63.

2. Якуб Григар (Словакия) — 94,85.

3. Ханнес Айгнер (Германия) — 97,11.

Бадминтон. Микст

1. И Люй Ван / Дунпин Хуан (Китай).

2. Чжэн Си Вэй / Хуан Я Цюн (Китай).

3. Юта Ватанабэ / Ариса Хигасино (Япония).

Дзюдо. Женщины. Свыше 78 кг

1. Акира Соне (Япония).

2. Идалис Ортис (Куба).

3. Ирина Киндзерская (Азербайджан) и Ромен Дико (Франция).

Дзюдо. Мужчины. Свыше 100 кг

1. Лукаш Крпалек (Чехия).

2. Гурам Тушишвили (Грузия).

3. Тамерлан Башаев (Россия) и Тедди Ринер (Франция).

Фехтование. Мужчины. Командная шпага

1. Япония.

2. Россия (Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов, Сергей Ходос).

3. Южная Корея.

Теннис. Мужчины. Парный разряд

1. Никола Мектич / Мате Павич (Хорватия).

2. Иван Додиг / Марин Чилич (Хорватия).

3. Майкл Винус / Маркус Даниэл (Новая Зеландия).



Лёгкая атлетика. Мужчины. 10 000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) — 27.43,22.

2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 27.43,63.

3. Джейкоб Кайплимо (Уганда) — 27.43,88.



Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Ма Лун (Китай).

2. Фань Чжэньдун (Китай).

3. Дмитрий Овчаров (Германия).