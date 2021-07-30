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«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали третью победу подряд на ОИ-2021 и вышли в плей-офф

«Пляжницы» Макрогузова и Холомина одержали третью победу подряд на ОИ и вышли в плей-офф
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Российские «пляжницы» Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в матче третьего тура группового этапа Олимпийских игр в Токио (Япония) победили дуэт из Австралии Мариафе Артахо / Талика Клэнси со счётом 2:1 (21:8, 15:21, 15:12).

Это третья победа россиянок подряд на олимпийском турнире. На старте соревнований они обыграли итальянок Марту Менегатти и Викторию Орси Тот — 2:0 (21:18, 21:15), а затем справились с парой из Кубы Лидианни Эчеваррия Бенитес / Лейла Консуэло Мартинес Ортега со счётом 2:0 (21:16, 21:11).

Макрогузова и Холомина заняли первое место в группе E и вышли в плей-офф. Сборная России в медальном зачёте занимает четвёртое место.

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