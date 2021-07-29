Российские «пляжники» Красильников и Стояновский проиграли латвийцам на ОИ-2020

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский во втором туре группового этапа соревнований по пляжному волейболу в рамках летних Олимпийских игр в Токио (Япония) проиграли латвийскому дуэту Мартиньш Плявиньш / Эдгар Тоцс со счётом 1:2 (21:13, 19:21, 11:15).

В первом туре россияне победили мексиканскую пару Джосу Гастон Гасиола Лейва /Хосе Луис Рубио Камарго со счётом 2:1 (24:26, 21:15, 18:16).



В третьем туре группового этапа Красильников и Стояновский 31 июля встретятся с парой из Чехии Ондржей Перушич / Давид Швейнер (Чехия).



Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.