Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание двух золотых медалей ОИ-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание трёх медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, в том числе двух золотых. Она завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), в стрельбе из пистолета (25 м), а также серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).
«Рада, что соревнования для меня закончились и скоро поеду домой. Не думала, что вернусь на Родину со столь внушительным медальным багажом: такие мысли отвлекают и всё летит в тартарары.
Оба токийских финала были одинаково сложные, а больше всего с Игр я запомню три момента — когда стояла на олимпийском пьедестале», — приводятся слова Бацарашкиной в телеграм-канале Олимпийского комитета России.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 30 июля 2021
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:42
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:22
-
08:21
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05