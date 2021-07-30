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Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание двух золотых медалей ОИ-2020

Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание двух золотых медалей ОИ-2020
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Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание трёх медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, в том числе двух золотых. Она завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), в стрельбе из пистолета (25 м), а также серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).

«Рада, что соревнования для меня закончились и скоро поеду домой. Не думала, что вернусь на Родину со столь внушительным медальным багажом: такие мысли отвлекают и всё летит в тартарары.

Оба токийских финала были одинаково сложные, а больше всего с Игр я запомню три момента — когда стояла на олимпийском пьедестале», — приводятся слова Бацарашкиной в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

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Новости. Олимпиада 2020
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