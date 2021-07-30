Владимир Путин обратился к Рылову и Бацарашкиной, завоевавшим по две золотые медали на ОИ

Президент России Владимир Путин обратился к российским спортсменам Евгению Рылову и Виталине Бацарашкиной, которые завоевали вторые золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Рылов завоевал второе золото в плавании на дистанции 200 м на спине, а Бацарашкина — в стрельбе из пистолета (25 м).
«Уважаемый Евгений Михайлович!
Вы достойно представили нашу страну на Играх XXXII Олимпиады в Токио, завоевали вторую золотую медаль и установили новый олимпийский рекорд. От души поздравляю Вас с победой.
И, конечно, огромный, неоценимый вклад в это яркое достижение внесли Ваши тренеры и наставники, все, кто помогает Вам добиваться успеха.
Желаю Вам всего самого доброго», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
«Уважаемая Виталина Игоревна!
От души поздравляю Вас с блистательной победой и второй золотой медалью на Играх XXXII Олимпиады в Токио.
Вы вновь продемонстрировали качества настоящего чемпиона — отличную подготовку, мастерство, собранность и волю, убедительно доказали своё превосходство над сильными, достойными соперницами. В Вас верят, Вами гордятся близкие и родные, тренеры и наставники, все российские болельщики.
Желаю Вам новых достижений и всего наилучшего», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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- 30 июля 2021
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