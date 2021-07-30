Женская сборная России по водному поло досрочно вышла в четвертьфинал ОИ-2020

Женская сборная России по водному поло обеспечила себе выход в ¼ финала Олимпиады 2020 года в Токио. Это произошло после того, как Венгрия победила Японию (17:13). Япония уже не обойдёт Россию в группе, откуда из пяти команд в четвертьфинал выйдут четыре.
Ранее россиянки обыграли китаянок со счётом 18:17, после чего сыграли вничью с Венгрией (10:10) и проиграли США (5:18). Последний матч в группе Россия проведёт с Японией 1 августа.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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