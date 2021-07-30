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Селемон Барега из Эфиопии выиграл золото Олимпиады-2021 в беге на 10 000 м

Селемон Барега из Эфиопии выиграл золото Олимпиады-2020 в беге на 10 000 м
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Эфиопский легкоатлет Селемон Барега выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в беге на 10 000 м. Серебро и бронза достались представителям Уганды — Джошуа Кипруи Чептегеи и Джейкобу Кайплимо соответственно.

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 10 000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) — 27.43,22.
2. Джошуа Кипруи Чептегеи (Уганда) — 27.43,63.
3. Джейкоб Кайплимо (Уганда) — 27.43,88.

В лёгкой атлетике на Играх-2020 выступят 10 россиян: Михаил Акименко (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Василий Мизинов (ходьба на 20 км), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км), Илья Шкуренёв (десятиборье), Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).

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Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. 10000 м. Финал
30 июля 2021, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Селемон Барега
Эфиопия
27:43.22
2
Джошуа Кипруи Чептегеи
Уганда
27:43.63
3
Джейкоб Кайплимо
Уганда
27:43.88
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