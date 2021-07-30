Чемпионка ОИ Мартьянова рассказала о своём состоянии. После финала её увезли на коляске

Российская рапиристка Марта Мартьянова прокомментировала выступление с травмой в финале командного турнира Олимпиады-2020 в Токио.

Вчера, 29 июля, Мартьянова в составе сборной России стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В ходе финального матча спортсменка получила травму, но продолжила борьбу, после того как ей оказали помощь. После финала её увезли на коляске.

«Прошу не волноваться, всё отлично, у меня есть медаль и для меня это самое главное, а нога заживёт.

Мне много версий сказали по поводу травмы, на МРТ пока всё не очень видно из-за отёка, приеду домой и ещё раз сделаю её.

Что касается мыслей во время финала, их было больше до травмы, а уже после неё в голове было одно: не хочу подвести команду, я любыми способами встану и буду дальше бороться за медаль.

Пока точно не знаю, сколько времени уйдёт на восстановление, наверное, как и предыдущая травма — один месяц», — сказала Мартьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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