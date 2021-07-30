Француз оказался на половине волейболистов России, Волков играл ногами. Фото с матча
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30 июля в Токио на стадионе «Ариаке Арена» в матче четвёртого тура группового этапа соревнований по волейболу в группе B сборная России уступила команде из Франции на Олимпийских играх — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу французов. Это первое поражение россиян на текущем турнире.
Если россияне ещё до матча досрочно вышли в плей-офф, то для Франции, ранее потерпевшей два поражения, этот матч был последним шансом войти в квартет команд, которые выйдут из группы.
Ранее россияне одержали три победы, оказавшись сильнее соперников из Аргентины (3:1), США (3:1) и Бразилии (3:0).
Лучшие кадры с матча Россия — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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