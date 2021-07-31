Женская сборная России по регби-7 уступила соперницам из Австралии в матче за 5-8 места

В Тёфу (Япония) на стадионе «Адзиномото» состоялся матч за 5-8 места соревнований Олимпийских игр – 2020 по регби-7, в котором встречались женские сборные России и Австралии. Встреча завершилась победой австралиек со счётом 35:7.

Таким образом, наша сборная поборется за седьмое место со сборной Китая. Начало встречи в 10:30 мск.

Напомним, что наша сборная стартовала на турнире с победы над Кенией (35:12) на групповом этапе, а затем последовали три поражения кряду – от Великобритании (12:14) и дважды от Новой Зеландии (0:36, 0:36).

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.

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