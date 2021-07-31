Два представителя России вышли в финал ОИ-2020 по велоспорту в категории BMX Фристайл

В Токио (Япония) на арене «Аоми Урбан Спортс Парк» состоялись предварительные заезды соревнований по велоспорту Олимпийских игр – 2020 в категории BMX Фристайл.
У мужчин Ирек Ризаев из России сумел набрать 81.25 баллов, что позволило ему занять пятое место и выйти в заключительную часть соревнований, а победителем предварительного заезда стал австралиец Логан Мартин (90.97). У женщин Елизавета Посадских вышла в финал с последнего, девятого, квалификационного места, с 51.30 балла, в то время как у лидера из США Ханны Робертс – 87.70.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.
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