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Два представителя России вышли в финал ОИ-2020 по велоспорту в категории BMX Фристайл

Два представителя России вышли в финал ОИ-2020 по велоспорту в категории BMX Фристайл
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В Токио (Япония) на арене «Аоми Урбан Спортс Парк» состоялись предварительные заезды соревнований по велоспорту Олимпийских игр – 2020 в категории BMX Фристайл.

У мужчин Ирек Ризаев из России сумел набрать 81.25 баллов, что позволило ему занять пятое место и выйти в заключительную часть соревнований, а победителем предварительного заезда стал австралиец Логан Мартин (90.97). У женщин Елизавета Посадских вышла в финал с последнего, девятого, квалификационного места, с 51.30 балла, в то время как у лидера из США Ханны Робертс – 87.70.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 34 медали — 10 золотых, 14 серебряных 10 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории.

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Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX Фристайл. Мужчины. Предварительные заезды
31 июля 2021, суббота. 05:20 МСК
Окончено
1
Логан Мартин
Австралия
90.97
2
Рим Накамура
Япония
87.67
3
Даниэль Дерс
Венесуэла
85.10
Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX Фристайл. Женщины. Предварительные заезды
31 июля 2021, суббота. 04:10 МСК
Окончено
1
Ханна Робертс
США
87.70
2
Перрис Бенегас
США
86.50
3
Никита Дюкарроз
Швейцария
83.55
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