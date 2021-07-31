Россияне остались без медалей в прыжках на батуте на ОИ, у белоруса Литвиновича — золото

Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках на батуте. В финале Ушаков занял пятое место (59,600), Юдин — шестое (58,235).

Золото выиграл белорус Иван Литвинович. Серебряным призёром стал китаец Дун Дун. Бронза досталась новозеландцу Дилану Шмидту. Для сборной Беларуси золото Литвиновича стало первым на Олимпиаде в Токио.

Прыжки на батуте. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины

1. Иван Литвинович (Беларусь) — 61,715.

2. Дун Дун (Китай) — 61,235.

3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675.

...5. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,600.

6. Андрей Юдин (Россия) — 58,235.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать