Россияне остались без медалей в прыжках на батуте на ОИ, у белоруса Литвиновича — золото
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Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках на батуте. В финале Ушаков занял пятое место (59,600), Юдин — шестое (58,235).
Золото выиграл белорус Иван Литвинович. Серебряным призёром стал китаец Дун Дун. Бронза досталась новозеландцу Дилану Шмидту. Для сборной Беларуси золото Литвиновича стало первым на Олимпиаде в Токио.
Прыжки на батуте. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины
1. Иван Литвинович (Беларусь) — 61,715.
2. Дун Дун (Китай) — 61,235.
3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675.
...5. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,600.
6. Андрей Юдин (Россия) — 58,235.
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