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Россияне остались без медалей в прыжках на батуте на ОИ-2021 в Токио, у белоруса Литвиновича — золото

Россияне остались без медалей в прыжках на батуте на ОИ, у белоруса Литвиновича — золото
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Россияне Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин не смогли завоевать медали летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в прыжках на батуте. В финале Ушаков занял пятое место (59,600), Юдин — шестое (58,235).

Золото выиграл белорус Иван Литвинович. Серебряным призёром стал китаец Дун Дун. Бронза досталась новозеландцу Дилану Шмидту. Для сборной Беларуси золото Литвиновича стало первым на Олимпиаде в Токио.

Прыжки на батуте. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины
1. Иван Литвинович (Беларусь) — 61,715.
2. Дун Дун (Китай) — 61,235.
3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675.
...5. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,600.
6. Андрей Юдин (Россия) — 58,235.

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Олимпиада 2020. Прыжки на батуте
Мужчины. Финал
31 июля 2021, суббота. 08:50 МСК
Окончено
1
Иван Литвинович
Беларусь
61.715
2
Дун Дун
Китай
61.235
3
Дилан Шмидт
Новая Зеландия
60.675
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