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Участника ОИ лишили аккредитации за то, что он пошёл смотреть на достопримечательности

Один из участников Игр был лишён аккредитации за то, что покинул олимпийскую деревню, чтобы осмотреть достопримечательности, об этом рассказал пресс-секретарь Олимпиады-2020 Масанори Такая.

«Это первый случай лишения аккредитации участника Олимпийских игр — 2020. Никто не должен покидать олимпийскую деревню с целью осмотра достопримечательностей», — приводит слова пресс-секретаря Kyodo.

Такая отказался раскрыть какие-либо дополнительные сведения по поводу нарушителя.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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