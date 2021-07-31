Женская сборная России по гандболу обыграла Францию на ОИ-2020 и досрочно вышла в плей-офф

Женская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Франции в четвёртом матче группового этапа на летней Олимпиаде — 2020 в Токио (Япония) со счётом 28:27 и досрочно вышла в четвертьфинал.



Напомним, в первых трёх играх российские гандболистки набрали 3 очка. В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Испании. Встреча состоится 2 августа.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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