Алексей Алексеев: если со стороны наша игра смотрелась круто, значит, так и есть

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал победу в матче со сборной Франции на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Это была игра за выход в четвертьфинал. Все всё понимали. Значимость игры была высокая, очень нервный матч. Мы этого ожидали.

Связываю тяжёлый первый тайм со значимостью игры. Мы разбирали их защиту 5-1, были готовы, что они кого-то прихватят, может, двоих прихватят. Просто их перестроения дали о себе знать, почувствовали неуверенность. Пошёл затык, передался всем, но в перерыве мы это всё разобрали. Девушки охладились, всё поняли. Важно, что не дали француженкам далеко оторваться.

Второй тайм начали с забитого мяча, дело пошло, пошла игра мяч в мяч. Были предложения взять тайм-аут, но мы поймали кураж, забивали. Вели всегда в +1, здесь нельзя останавливать команду. Держали темп. Выиграли, значит угадали

Если со стороны наша игра смотрелась круто, значит так и есть. Соглашусь с вами — это было круто! Думаю, зрители получили удовольствие. Мы и сами рады, всё же победили. Конечно, не бывает безошибочных игр. Но стоит отметить и положительные моменты: если раньше мы проигрывали 1х1 и тут же получали мяч — сегодня такого не припомню. Если проигрывали, то была подстраховка и борьба. Да, мы пропускали, но после хороших взаимодействий со стороны француженок.



Резкие слова Трефилова после матча со Швецией? Эмоции, конечно, понятны. Пусть резко высказываются — всё принимается. Это даже правильно. На нас вылился заслуженный негатив. Мы теперь ждём позитив — всё-таки последними двумя играми чуть смыли плохие эмоции. Доказали, что, может быть, в матче со шведками это был не самый логичный исход игры», — передаёт корреспондент «Чемпионата».