Сборная России по дзюдо не смогла завоевать бронзу ОИ-2020 в миксте, проиграв Израилю

Сборная России по дзюдо не смогла завоевать бронзу летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном миксте, проиграв Израилю со счётом 1:4.

Победу в своём поединке одержала Мадина Таймазова (до 70 кг). Поражения потерпели Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг).



Обладателем бронзы также стала сборная Германии, победившая Нидерланды со счётом 4:2. В финале встретятся сборные Японии и Франции.



Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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