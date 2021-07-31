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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал Олимпиады-2021 в Токио в комадном миксте

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в смешанном командном турнире по дзюдо
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Сборная России по дзюдо вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио (Япония) в командном миксте. В четвертьфинале россияне победили сборную Монголии со счётом 4:2.

Свои поединки выиграли Дарья Межецкая (до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг). Поражения потерпели Муса Могушков (до 73 кг) и Михаил Игольников (до 90 кг).

В полуфинале россияне встретятся с японцами.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

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