Бобровникова — о матче с Францией: мы орали, падали, обнимались — это нереальные эмоции

Олимпийская чемпионка игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, левая полусредняя команды «Ростов-Дон» и сборной России по гандболу Владлена Бобровникова поделилась впечатлениями после победного матча со сборной Франции на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я концовку не играла… Вы не представляете, что творилось на скамейке: мы орали, ложились, падали, обнимались — это нереальные эмоции. Вы даже не представляете, насколько важна была победа даже не по очкам и итоговому месту в таблице, а для духа команды. Мы прошли такой матч… Да, мы проигрывали, но не сдались. Горжусь девочками!



Не знаю, почему не получается уйти в отрыв по счёту — сами себя загоняем в такие рамки. Поймите, на Олимпиаде собрались самые сильные команды — тут по-другому не бывает.



Что случилось, когда француженки забросили шесть мячей подряд? Они перестроились на защиту 5:1, у них очень хороший передний: она очень быстрая, любит перехватывать. Мы же действовали слишком просто — за это нас и наказывали.



Дальше — Испания. У них свой стиль: играют много один в один, доводят до краёв. Мы знаем их: играли с испанками. Сейчас поликуем, затем начнём подготовку к матчу. Как не расплескать эмоции? Все девчонки с опытом: мы понимаем, что после победы бешеные эмоции, а на следующий день тренировка и новая игра. Дадим волю эмоциям, затем в бой», — передаёт слова Бобровниковой корреспондент „Чемпионата“.