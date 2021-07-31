Светлана Журова — о сегодняшних медалях России на Олимпиаде-2020: женский день!

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась по поводу успешного выступления российских спортсменов на Играх-2020 в Токио в восьмой день соревнований.

«Сегодня женский день: золото в фехтовании, бронза и серебро в стрельбе. Фехтование забирает все планированные медали, это радует, потому что было по-всякому. В этот же раз не даём шанса претендовать кому-то на запланированные медали. Так же и в стрельбе, хочу похвалить всех девочек сегодня!



Что касается финала саблисток, то с Францией всегда непросто играть. Особенно, когда в команде на счету каждый укол. Нельзя опускать руки, это спорт, надо идти вперёд. И ты понимаешь, что в команде всегда есть варианты: соперник может ошибиться или же у тебя может пойти всё хорошо», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.