Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 8-го дня, таблица
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Сегодня, 31 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) был разыгран 21 комплект наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. На втором месте — Япония (17-5-8), на третьем — США (16-17-13).
Россия располагается на четвёртой позиции: 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 3 медали: золото — Ольга Никитина, Софья Великая, София Позднякова (фехтование, командная сабля); серебро — Юлия Зыкова (стрельба из винтовки, 50 м, с трёх позиций); бронза — Юлия Каримова (стрельба из винтовки, 50 м, с трёх позиций).
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