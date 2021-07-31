Чемпионка мира по лёгкой атлетике снялась с Олимпиады-2020

Чемпионка мира 2019 года в беге на 200 метров, британка Дина Эшер-Смит снялась с Олимпийских игр в Токио из-за травмы, сообщает BBC.
«Я сильно разочарована тем, что не попала в финал на 100-метровке, ведь Игры в Токио – это всё, ради чего я тренировалась последние два года. Последние несколько недель моей жизни были абсолютно безумными», — сказала спортсменка в интервью BBC.
Дина Эшер-Смит — бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4×100 м, чемпионка мира 2019 года на дистанции 200 метров, четырёхкратная чемпионка Европы, призёр чемпионатов мира.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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- 31 июля 2021
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