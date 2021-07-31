Тренер оценил выступление пловца Владимира Морозова на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик оценил выступление призёра Олимпиады-2012, многократного призера чемпионатов мира Владимира Морозова на Олимпийских играх – 2020 в Токио

Морозов не сумел пробиться в финал в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Также Владимир выступал в составе сборной России в эстафете 4х100 вольным стилем (седьмое место).

«Вова никогда не подводил. Обычно его слово было веским, когда говорил, что может проплыть, я в этом не сомневался. Либо переоценил свои возможности сейчас, либо неправильно была подготовка построена. Судя по его внешнему виду, работу он проделал большую, но вот не смог реализовать себя. Я надеялся, что на „полтиннике“ он будет конкурировать. Климент Колесников тоже плыл „полтинник“, но для него это не основная дистанция. Если бы они попали в финал, могли бы финал „растащить“ — кто-то смотрел бы за Климом, кто-то за Вовой, могла бы улыбнуться удача», — приводит слова Чепика РИА «Новости».

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