Пловец Владимир Морозов намекнул, что не собирается завершать карьеру после ОИ-2020

Российский пловец Владимир Морозов после выступления на Олимпийских играх — 2020 в Токио опубликовал пост в своём «инстаграме», где намекнул подписчикам о том, что не собирается уходить из спорта.

«Дорогие друзья, за 10 лет плавания на мировой арене я терпел много поражений. Но за эти же годы было много побед, рекордов и кубков. Были заплывы, в которых я отстаивал честь нашей страны перед гигантами мирового плавания, в то время, когда в нашей сборной шла смена поколения. Спустя 10 лет мне есть замена — ребята, которые уже стали/станут легендами нашего плавания и будут мотивировать следующих.

Я горжусь тем, какой был проделан долгий путь, но пока с вами не расстаюсь», — написал Морозов в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «Инстаграме» Владимира Морозова.

Напомним, российские пловцы Климент Колесников и Владимир Морозов не смогли пробиться в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 50 м вольным стилем.