Американская пловчиха проплыла эстафету на Олимпиаде-2020 со сползшими на рот очками
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Американская пловчиха Лидия Джейкоби проплыла этап смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м на Олимпийских играх в Японии со сползшими на рот очками.
«Раньше со мной такого не происходило. Ситуация вышла из-под контроля, когда я уже оказалась в воде, поэтому плыла так, как могла, учитывая то, что со мной произошло», — сказала спортсменка после окончания соревнования.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.
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