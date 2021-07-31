Гребчиха из США, которой противны медали россиян, вновь выступила за чистоту спорта

Американская гребчиха Меган Калмо по возвращении на родину вновь занялась защитой чистого спорта от российских спортсменов, которых не должно было быть на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Ранее негодование Калмо вызвало серебро двойки Елена Орябинская/Василиса Степанова. По мнению американки, россиянки отобрали медаль у чистых спортсменок, и ей противно видеть подобное.



«Многие спрашивали меня, как дела. Всё нормально. Глубоко польщена тем, скольким людям небезразлично моё мнение. Большое спасибо всем моим новым друзьям, которые нашли время, чтобы прислать мне послания, полные ненависти!

Те, кто меня знает, подтвердят, что никакие издевательства и оскорбления не заставят меня отказаться от своих слов и от поддержки справедливых соревнований и чести моих чистых товарищей по команде и соперников.

Вы никогда не сможете убедить меня в том, что допинг — это нормально. И вы никогда не заставите меня сомневаться в том, что бойцы женской двойки заслуживают мою поддержку. Никогда. Если для этого нужно выдержать армию интернет-троллей, я согласна», — написала Калмо на своей странице в «Инстаграме».

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