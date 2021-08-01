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Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем
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Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Она прошла дистанцию за 23.81.

Серебро завоевала шведка Сара Шёстрем, показавшая время 24.07. Третьем пришла датчанка Пернилле Блуме, показавшая время 24.21.

На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 17 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.

Олимпиада 2020. Плавание
Женщины. 50 м вольный стиль. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 04:37 МСК
Окончено
1
Эмма Маккеон
Австралия
23.81
2
Сара Шёстрем
Швеция
24.07
3
Пернилле Блуме
Дания
24.21
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