Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем
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Австралийка Эмма Маккеон завоевала золото в плавании на дистанции 50 м вольным стилем на Олимпиаде в Токио. Она прошла дистанцию за 23.81.
Серебро завоевала шведка Сара Шёстрем, показавшая время 24.07. Третьем пришла датчанка Пернилле Блуме, показавшая время 24.21.
На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 37 медалей, из которых 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Лидирует в зачёте Китай, который завоевал 21 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте находится Япония, у которой 17 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Замыкает тройку США. Они взяли 17 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.
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