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Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске

Дарья Клишина покинула олимпийский стадион в Токио на коляске
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина была вынуждена покинуть олимпийский стадион в Токио (Япония) на коляске, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка не сумела пройти квалификацию Игр-2020. В отборочных соревнованиях она совершила два заступа. Во время третьей попытки россиянка получила травму бедра и не сумела покинуть арену самостоятельно.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

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