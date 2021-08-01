Посадских заняла 9-е место на турнире BMX фристайл на ОИ. У британки Уортингтон — золото

Британка Шарлотт Уортингтон завоевала золото в турнире BMX фристайл на Олимпийских играх в Токио. Она показала результат 97.50.

Серебряную награду завоевала американка Ханна Робертс, показав результат 96.10. Замкнула тройку швейцарка Никита Дюкарроз (89.20).

Представительница России Елизавета Посадских заняла последнее, девятое место с результатом 63.00.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.