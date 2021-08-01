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Американские пловцы с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету, россияне 4-е

Американские пловцы с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету, россияне 4-е
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Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников заняли четвёртое место в комбинированной эстафете 4х100 м.

Золото завоевали спортсмены из США, установив мировой рекорд (3:26.78). Вторыми стали британцы (3:27.51). Бронза у итальянцев (3:29.17).

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 05:36 МСК
Окончено
1
США
3:26.78
2
Великобритания
3:27.51
3
Италия
3:29.17
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Новости. Олимпиада 2020
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