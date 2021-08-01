Наталья Воробьёва вышла в четвертьфинал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде

Россиянка Наталья Воробьёва вышла в четвертьфинал турнира по вольной борьбе (до 76 кг) на Олимпийских играх. В 1/8 финала россиянка победила представительницу Египта Самар Хамзу.

В четвертьфинале Воробьёва встретится с представительницей Киргизии Айпери Медет кызы. Бой состоится сегодня, 1 августа.

Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.