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Россиянин Ирек Ризаев — шестой на Олимпиаде-2021 в BMХ фристайле

Россиянин Ирек Ризаев — шестой на Олимпиаде-2020 в BMХ фристайле
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Россиянин Ирек Ризаев занял шестое место на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) в дисциплине BMX фристайл. Золото выиграл австралиец Логан Мартин. Серебряным призёром стал венесуэлец Даниэль Дерс. Бронза досталась представителю Великобритании Деклану Бруксу.

BMX фристайл. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины
1. Логан Мартин (Австралия) — 93,30.
2. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 92,05.
3. Деклан Брукс (Великобритания) — 90,80...
6. Ирек Ризаев (Россия) — 82,40.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX Фристайл. Мужчины. Финал
01 августа 2021, воскресенье. 05:20 МСК
Идёт
1
Логан Мартин
Австралия
2
Рим Накамура
Япония
3
Даниэль Дерс
Венесуэла
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