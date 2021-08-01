Сергей Емелин вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе на Олимпиаде

Российский спортсмен Сергей Емелин вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе (до 60 кг) на Олимпийских играх в Токио. В 1/8 финала он победил египтянина Хайтем Махмуд Фахми.
В четвертьфинале россиянин встретится с кубинцем Луисом Ортой. Схватка состоится сегодня, 1 августа.
Олимпиада в Токио началась 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав в общей сложности 37 медалей — 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых. Сборная России в Токио показала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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