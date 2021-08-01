Датчанка Риндом завоевала золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе «Лазер Радиал»

Датчанка Анне-Мари Риндом выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) в соревнованиях по парусному спорту в классе «Лазер Радиал». Серебряным призёром стала шведка Йосефин Ольссон. Обладательницей бронзовой награды стала представительница Нидерландов Марит Бауместер.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых наград. Сегодня, 1 августа, в медальном зачёте россиян обошли австралийцы. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.



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