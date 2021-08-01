Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 1 августа

Сегодня, 1 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 25 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.
Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 1 августа 2021 года
Гольф. Мужчины. Финальный раунд
1. Ксандер Шоффель (США) — 266.
2. Рори Саббатини (Словакия) — 267.
3. Ченцзун Пань (Китайский Тайбэй) — 269.
Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра
1. Лицзяо Гун (Китай) — 20,58.
2. Рейвен Сондерс (США) — 19,79.
3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.
Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины
1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания) — 97,50.
2. Ханна Робертс (США) — 96,10.
3. Никита Дюкарроз (Швейцария) — 89,20.
Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины
1. Логан Мартин (Австралия) — 93,30.
2. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 92,05.
3. Деклан Брукс (Великобритания) — 90,80.
Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль
1. Кейлеб Дрессел (США) — 21,07.
2. Флоран Маноду (Франция) — 21,55.
3. Бруно Фратус (Бразилия) — 21,57.
Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль
1. Эмма Маккеон (Австралия) — 23,81.
2. Сара Шёстрем (Швеция) — 24,07.
3. Пернилле Блуме (Дания) — 24,21.
Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль
1. Роберт Финке (США) — 14.39,65.
2. Михаил Романчук (Украина) — 14.40,66.
3. Флориан Велльброк (Германия) — 14.40,91.
Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м
1. Австралия — 3.51,60 (олимпийский рекорд).
2. США — 3.51,73.
3. Канада — 3.52,60.
Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м
1. США — 3.26,78 (мировой рекорд).
2. Великобритания — 2.27,51.
3. Италия — 3.29,17.
Парусный спорт. Мужчины. Лазер
1. Мэтт Верн (Австралия).
2. Тончи Стипанович (Хорватия).
3. Герман Томасгор (Норвегия).
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м
1. Тинмао Ши (Китай) — 383,50.
2. Хань Ван (Китай) — 348,75.
3. Криста Палмер (США) — 343,75.
Теннис. Женщины. Парный разряд
1. Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия).
2. Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).
3. Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия).
Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал
1. Анне-Мари Риндом (Дания).
2. Йосефин Ольссон (Швеция).
3. Марит Бауместер (Нидерланды).
Теннис. Мужчины. Одиночный разряд
1. Александр Зверев (Германия).
2. Карен Хачанов (Россия).
3. Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения
1. Артём Долгопят (Израиль) — 14,933.
2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933.
3. Жотэн Сяо (Китай) — 14,766.
Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок
1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083.
2. Микейла Скиннер (США) — 14,916.
3. Со Чон Ё (Южная Корея) — 14,733.
Теннис. Микст
1. Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (Россия).
2. Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия).
3. Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия).
Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь
1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583.
2. Чи Кай Ли (Китайский Тайбэй) — 15,400.
3. Каджума Кая (Япония) — 14,900.
Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,37.
1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37.
3. Максим Недосеков (Беларусь) — 2,37.
Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м
1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9,80.
2. Фред Керли (США) — 9,84.
3. Андре Де Грасс (Канада) — 9,89.
Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (мировой рекорд).
2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01.
3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,87.
Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья
1. Нина Дервель (Бельгия) — 15,200.
2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833.
3. Суниса Ли (США) — 14,500.
Фехтование. Мужчины. Командная рапира
1. Франция.
2. Россия (Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин).
3. США.
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг
1. Нейси Дахомес (Эквадор) — 263 кг (118 + 145).
2. Кэтрин Най (США) — 249 (111 + 138).
3. Ареми Фуэнтес (Мексика) — 245 (108 + 137).
Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд
1. Ю Фэй Чэнь (Китай).
2. Цзуин Тай (Китайский Тайбэй).
3. Пусарла Венката Синдху (Индия).
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