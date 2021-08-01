Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 в Токио 1 августа

Сегодня, 1 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) были разыграны 25 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 1 августа 2021 года

Гольф. Мужчины. Финальный раунд

1. Ксандер Шоффель (США) — 266.

2. Рори Саббатини (Словакия) — 267.

3. Ченцзун Пань (Китайский Тайбэй) — 269.

Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра

1. Лицзяо Гун (Китай) — 20,58.

2. Рейвен Сондерс (США) — 19,79.

3. Валери Адамс (Новая Зеландия) — 19,62.

Велоспорт. BMX Фристайл. Женщины

1. Шарлотт Уортингтон (Великобритания) — 97,50.

2. Ханна Робертс (США) — 96,10.

3. Никита Дюкарроз (Швейцария) — 89,20.



Велоспорт. BMX Фристайл. Мужчины

1. Логан Мартин (Австралия) — 93,30.

2. Даниэль Дерс (Венесуэла) — 92,05.

3. Деклан Брукс (Великобритания) — 90,80.



Плавание. Мужчины. 50 м вольный стиль

1. Кейлеб Дрессел (США) — 21,07.

2. Флоран Маноду (Франция) — 21,55.

3. Бруно Фратус (Бразилия) — 21,57.

Плавание. Женщины. 50 м вольный стиль

1. Эмма Маккеон (Австралия) — 23,81.

2. Сара Шёстрем (Швеция) — 24,07.

3. Пернилле Блуме (Дания) — 24,21.



Плавание. Мужчины. 1500 м вольный стиль

1. Роберт Финке (США) — 14.39,65.

2. Михаил Романчук (Украина) — 14.40,66.

3. Флориан Велльброк (Германия) — 14.40,91.



Плавание. Женщины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. Австралия — 3.51,60 (олимпийский рекорд).

2. США — 3.51,73.

3. Канада — 3.52,60.



Плавание. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м

1. США — 3.26,78 (мировой рекорд).

2. Великобритания — 2.27,51.

3. Италия — 3.29,17.



Парусный спорт. Мужчины. Лазер

1. Мэтт Верн (Австралия).

2. Тончи Стипанович (Хорватия).

3. Герман Томасгор (Норвегия).



Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м

1. Тинмао Ши (Китай) — 383,50.

2. Хань Ван (Китай) — 348,75.

3. Криста Палмер (США) — 343,75.



Теннис. Женщины. Парный разряд

1. Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия).

2. Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария).

3. Луиза Стефани / Лаура Пигосси (Бразилия).



Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал

1. Анне-Мари Риндом (Дания).

2. Йосефин Ольссон (Швеция).

3. Марит Бауместер (Нидерланды).



Теннис. Мужчины. Одиночный разряд

1. Александр Зверев (Германия).

2. Карен Хачанов (Россия).

3. Пабло Карреньо-Буста (Испания).



Спортивная гимнастика. Мужчины. Вольные упражнения

1. Артём Долгопят (Израиль) — 14,933.

2. Райдерлей Сапата (Испания) — 14,933.

3. Жотэн Сяо (Китай) — 14,766.

Спортивная гимнастика. Женщины. Опорный прыжок

1. Ребека Андраде (Бразилия) — 15,083.

2. Микейла Скиннер (США) — 14,916.

3. Со Чон Ё (Южная Корея) — 14,733.



Теннис. Микст

1. Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублёв (Россия).

2. Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия).

3. Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия).



Спортивная гимнастика. Мужчины. Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583.

2. Чи Кай Ли (Китайский Тайбэй) — 15,400.

3. Каджума Кая (Япония) — 14,900.



Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки в высоту

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2,37.

1. Джанмарко Тамбери (Италия) — 2,37.

3. Максим Недосеков (Беларусь) — 2,37.



Лёгкая атлетика. Мужчины. 100 м

1. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 9,80.

2. Фред Керли (США) — 9,84.

3. Андре Де Грасс (Канада) — 9,89.



Лёгкая атлетика. Женщины. Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 15,67 (мировой рекорд).

2. Патрисия Мамона (Португалия) — 15,01.

3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,87.



Спортивная гимнастика. Женщины. Разновысокие брусья

1. Нина Дервель (Бельгия) — 15,200.

2. Анастасия Ильянкова (Россия) — 14,833.

3. Суниса Ли (США) — 14,500.



Фехтование. Мужчины. Командная рапира

1. Франция.

2. Россия (Антон Бородачёв, Кирилл Бородачёв, Владислав Мыльников, Тимур Сафин).

3. США.



Тяжёлая атлетика. Женщины. До 76 кг

1. Нейси Дахомес (Эквадор) — 263 кг (118 + 145).

2. Кэтрин Най (США) — 249 (111 + 138).

3. Ареми Фуэнтес (Мексика) — 245 (108 + 137).



Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд

1. Ю Фэй Чэнь (Китай).

2. Цзуин Тай (Китайский Тайбэй).

3. Пусарла Венката Синдху (Индия).