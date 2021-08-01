Американский гольфист Ксандер Шоффель завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020
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Американский гольфист Ксандер Шоффель стал олимпийским чемпионом в Токио (Япония). В финальном раунде соревнований он оказался сильнее представителя Словакии Рори Саббатини. Третий результат Игр продемонстрировал спортсмен из Китайского Тайбэя Ченцзун Пань.
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Отметим, что представители России не отобрались на Олимпийские игры — 2020 в Токио в гольфе.
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