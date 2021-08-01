Американский гольфист Ксандер Шоффель завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2020

Американский гольфист Ксандер Шоффель стал олимпийским чемпионом в Токио (Япония). В финальном раунде соревнований он оказался сильнее представителя Словакии Рори Саббатини. Третий результат Игр продемонстрировал спортсмен из Китайского Тайбэя Ченцзун Пань.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Отметим, что представители России не отобрались на Олимпийские игры — 2020 в Токио в гольфе.