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Губерниев: если довольны результатом в плавании, то мы карманная держава, а не спортивная

Губерниев: если довольны результатом в плавании, то мы карманная держава, а не спортивная
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России по плаванию на летних Олимпийских играх в Токио.

«Обладая в плавании потенциалом, который позволяет нам конкурировать на равных с США и Австралией, мы выигрываем совсем немножко. Если мы этим довольны, то мы не великая спортивная держава, а карманная. Пусть тренеры расскажут, в чём были ошибки при подготовке, что было не так. Я поддерживаю страну, команду. И когда ты пару раз за репортаж кидаешь критические стрелы в адрес тренеров, а потом получаешь такую реакцию… Получается, что на воре и шапка горит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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